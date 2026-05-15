Какие дороги перекроют в Камышине Волгоградской области 15 мая и 20 мая 2026 года, рассказали в мэрии. В эти дни в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 110-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева. На это время в Камышине введут ограничения движения для автотранспорта, чтобы обеспечить порядок, а также безопасность пешеходов.

Перекрытия дорог на 15 мая 2026 в Камышине

В пятницу, 15 мая, на час с 15.45 до 16.45 перекроют дорогу на улице Некрасова в Камышине от кольца 3 микрорайона до кольца 4 микрорайона, движение на улице Ленина ограничат от улицы Терешковой до Некрасова.

Перекрытия дорог на 20 мая 2026 в Камышине

В среду, 20 мая, перекрытия дорог в Камышине начнутся с утра. С 9.45 до 11.00 часов также закроют движение на улице Некрасова от кольца 3 микрорайона до кольца 4-го и улицу Ленина в границах улиц Терешковой и Некрасова.

Дважды за день 20 мая в Камышине с 11.15 до 12.30 и с 17.00 до 21.00 перекрытия дорог введут на улице Октябрьской от Пролетарской до Зеленой, а также на улице Зеленой от Октябрьской до Советской.

Объезжать автомобилям закрытые участки дорог рекомендуют по улицам, не задействованным в праздничных мероприятиях в честь 110-летия Маресьева.

