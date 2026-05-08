Работа аэропорта Волгограда и 12 городов юга России остановлена после атаки БПЛА

Волгоградский аэропорт не принимает рейсы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Работа международного аэропорта Волгограда и воздушных гаваней еще 12 городов юга России остановлена 8 мая из-за атаки дронов. Украинские БПЛА попали в здание управляющего воздушным движением регионального центра в Ростове-на-Дону, сообщили в Минтрансе России.

- Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования, - говорится в сообщении ведомства.

Из-за этого Минтранс и Росавиация, аэропорты и перевозчики корректируют расписание авиарейсов по всей стране. Сейчас специалисты проверяют оборудование, анализируют резервные схемы управления полетами. Как будут работать аэропорты юга страны в дальнейшем, планируют решить после обследования аппаратуры к 11 часам утра 8 мая.

В аэропорту Волгограда на 9.30 утра 8 мая задерживаются 15 рейсов на прилет и вылет, еще четыре отменены. Тысячи пассажиров не могут отправиться в путешествие на майские праздники. В Волгограде в это время пик туристического сезона.

Помимо волгоградского аэропорта, не выпускают и не принимают самолеты утром 8 мая воздушные гавани Астрахани и Элисты, курортов Сочи, Минвод и Геленджика, Краснодара и Владикавказа, а также Грозного, Махачкалы, Магаса, Нальчика и Ставрополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Волгограде перекроют дороги 7-9 мая

Как будет ходить общественный транспорт на День Победы в Волгограде