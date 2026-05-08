Аэропорт Волгограда закрыт до 12 мая: все рейсы отменены

Волгоградский аэропорт может быть закрыт до 12 мая 2026 года. С утра 8 мая воздушная гавань, как и все южные аэропорты страны, перестала обслуживать рейсы из-за атаки беспилотников. Росавиация выпустила документ о приостановке работы аэропортов на юге России до 12 мая. Все запланированные рейсы авиакомпании отменяют.

Пока на табло аэропорта «Сталинград» восемь отмененных рейсов на вылет и столько же на прилет из Москвы и Санкт-Петербурга. Скорее всего, в ближайшие часы авиакомпании сообщат и об отмене остальных рейсов. Пассажирам остается только сдавать билеты и искать другие способы добраться в нужное место.

Авиакомпания «Победа» проинформировала пассажиров о наличии сервиса вынужденного возврата – он позволяет самостоятельно вернуть билет, в том числе по невозвратным тарифам. То же самое можно сделать на сайте «Аэрофлота».

Напомним, ранее Минтранс поручил авиаперевозчикам совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Надежда на то, что волгоградский аэропорт возобновит работу раньше, все еще сохраняется.

- Документ о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением, - сообщает Росавиация.

Напомним, 8 мая украинские БПЛА попали в здание управляющего воздушным движением регионального центра в Ростове-на-Дону. Сейчас специалисты проверяют оборудование, анализируют резервные схемы управления полетами. Для этого необходимо время.