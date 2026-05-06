Губернатор Андрей Бочаров лично встретил Александру Пахмутову на вокзале. Фото: пресс-служба АВО.

Легендарная композитор Александра Пахмутова вернулась в родной Волгоград, где ее ждал невероятно теплый и сердечный прием. Встреча с композитором на перроне 6 мая 2026 года превратилась в настоящий праздник, наполненный искренними эмоциями, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Город-герой показал всю свою любовь и уважение к великой землячке.

Как только поезд прибыл на вокзал, перрон наполнился звуками духового оркестра. Юные пары закружились в вальсе, а в небо взмыли белые голуби как символ мира и добрых вестей. Александру Николаевну лично приветствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вместе с ним композитора встречали ветераны, воспитанники творческих коллективов, кадеты и волонтеры культуры. Цветы, улыбки, теплые объятия — казалось, весь весенний Волгоград, украшенный к Дню Победы, собрался здесь, чтобы сказать: «Добро пожаловать домой! Мы скучали!».

Растроганная таким приемом, Александра Пахмутова поблагодарила всех собравшихся. Она отметила, что безмерно рада вновь оказаться в городе своего детства. В своем коротком, но очень емком обращении она сказала главные слова:

- Хочу пожелать всем счастья, радости, успехов, и чтобы никогда не было войны в этом прекрасном городе!

Эти слова прозвучали особенно сильно в преддверии священного для Волгограда праздника.

Визит народного артиста СССР не случаен. Александра Пахмутова проведет на малой родине несколько дней и станет почетным гостем на торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В частности, она примет участие в грандиозной патриотической акции «Свет Великой Победы», которая ежегодно проходит на Мамаевом кургане и собирает тысячи зрителей.

В Волгоградской области к своей выдающейся землячке относятся с особым трепетом. Для сохранения ее уникального творческого наследия и поддержки молодых талантов по инициативе губернатора в регионе учредили специальные премии и стипендии имени Пахмутовой. Проводится музыкальный фестиваль, который носит ее имя. В самом Волгограде в ее честь назвали новую современную школу № 7 и создали уютный сквер. Этот сквер Александра Николаевна лично посетила во время одного из своих прошлых приездов, оставив в нем частичку своей души.

