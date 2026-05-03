Александра Пахмутова приедет в родной Сталинград-Волгоград на День Победы

Пахмутова встретит День Победы в родном городе. Фото: АВО

Композитор Александра Пахмутова 6 мая приедет в Волгоград, чтобы отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в родном городе, сообщили в ее Культурном фонде.

- В эти праздничные дни я отправляюсь на малую Родину, в город герой Волгоград - Сталинград, чтобы встретить этот великий праздник с моими земляками, - рассказала сказала Народная артистка СССР, Герой социалистического труда и Герой труда России Александра Пахмутова.

В Волгоград 96-летняя Александра Николаевна приедет по личному приглашению губернатора Андрея Бочарова. Знаменитая землячка примет участие в праздничных мероприятиях на День Победы. Увидит сияние Света Великой Победы на Мамаевом кургане, в основу которого в 2026 году легла музыка Пахмутовой. А также будет на трибунах на параде Победы в Волгограде 9 мая.

Последний раз Александра Пахмутова приезжала в Волгоград в мае 2024-го. Она очень хочет вновь побывать в родных краях, увидеть Бекетовку, Волгу и Мамаев курган.

