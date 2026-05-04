Жители и гости Волгограда смогут прокатиться на поезде по пойме реки Царицы. Детская железная дорога начала работать в мае 2026 года. Публикуем расписание, график работы и цены.

Детская железная дорога в Волгограде находится в пойме реки Царицы на границе между Центральным и Ворошиловским районом. Протяженность путей составляет 1,2 километра. На маршруте три станции: «Пионерская», «Гаситель» и «Площадь Чекистов».

У детской железной дороги узкая колея, а управляют поездом дети и подростки. Под руководством наставников ребята работают машинистами, проводниками, дежурными по станции, осматривают вагоны и пути. Поэтому эта железная дорога и называется детской. Работает ДЖД в Волгограде с 1948 года – этот сезон уже 78-й.

Адрес Приволжской детской железной дороги в Волгограде: улица Калинина, 14. Как добраться: доехать до остановки «Площадь Чекистов» на скоростном трамвае, идущих по Первой продольной автобусах и маршрутках, троллейбусах №8а, 9 и 15а или электробусе. Затем спуститься по лестнице в пойму. Можно дойти от набережной Волги.

Как работает детская железная дорога – Волгоград. Прокатиться на поезде вдоль парка и Волги можно с мая по октябрь. В 2026 году ДЖД работает каждый день. В будние дни поезда отправляются от станции «Площадь Чекистов» в 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 и 17.00 часов. Расписание в выходные и праздничные дни: в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00.

Сколько стоит билет: для ребят от 5 до 12 лет – 200 руб., взрослый – 300. Дети до 5 лет могут прокатиться на поезде вместе с родителями бесплатно. Можно проехать и в кабине локомотива, цена вопроса – 1200 руб. Экскурсия в зале ожидания и музее ДЖД – 50 руб. (по предварительной записи). Есть льготы.

Телефоны: 8(8442) 90-42-00, 90-42-02, 90-42-07, 90-42-81.

