К взрывной эпидемии гриппа и ОРВИ готовится Волгоградская область

Взрывной рост вирусных заболеваний пока фиксируют в крупных городах. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Волгограде уже началась эпидемия гриппа и ОРВИ. При этом в целом по области заболеваемость ниже эпидпорога на 36,7%. Власти отмечают взрывной рост сезонных инфекций. Поэтому оперативное совещание 25 сентября губернатор Андрей Бочаров посвятил этой теме. Среди задач, которые поставил чиновникам глава региона, - вакцинация 60% населения к 1 ноября, ежедневный мониторинг и прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации, а также своевременное пополнение запаса лекарств, сообщает администрация региона.

Губернатор отметил, что вирусы атакуют волгоградцев при еще по летнему теплой погоде и это «не может не настораживать и свидетельствует о высокой скорости распространения вирусов». При этом медики отмечают, что много тяжелых больных, с осложнениями.

Поэтому к ноябрю в Волгоградской области планируют сделать прививки 75% детей, подростков, студентов, беременных, пенсионеров и других входящих в группы риска. В целом это 60% населения региона. На сегодня вакцинацию прошли уже более 355 тысяч человек – это четверть от плана.

Тем временем, областной клинический Совет рассмотрит рекомендации Минздрава России и Роспотребнадзора. Больницы и поликлиники должны будут при необходимости нарастить коечный фонд и штат медиков для лечения инфекций. Пока же все лечебные учреждения работают в обычном режиме. Часть школьников отправились на карантин.

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