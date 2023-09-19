Задушил из-за золота: в Волгограде убившему беременную пассажирку таксисту дали 11 лет колонии

Журавко жестоко убил беременную женщину из-за золотых украшений. Фото: пресс-служба суда Волгоградской области.

19 сентября Волгоградский облсуд вынес приговор 40-летнему таксисту Александру Журавко за жестокое убийство беременной пассажирки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, мужчине дали 11 лет колонии строгого режима.

Родные погибшей Ирины Богатыревой, которая в 35 лет впервые забеременела и с нетерпением ждала малыша, до сих пор не могут поверить в случившееся. Ее жизнь оборвалась внезапно. Таксист оценил ее в 110 тысяч рублей - именно столько стоят украшения, из-за которых Журавко решил расправиться над несчастной пассажиркой.

Села в такси и не вернулась…

Новость об исчезновении Ирины всколыхнула волонтерские поисковые группы осенью 2022 года. Родные и друзья рассказывали одну и ту же историю: 14 октября Ира была у подруг, затем на такси приехала домой, на улицу Ополченскую, но в квартиру так и не попала. Женщина бесследно исчезла у подъезда.

Мужчина утверждает, что раскаялся. Фото: Соцсети.

Возлюбленный пропавшей Николай сразу обратился в правоохранительные органы. На Иру это было непохоже. Искали везде, но безрезультатно. Мужчина очень переживал и пытался найти хоть какие-то зацепки. Он не верил, что Ира могла просто уйти. К тому же, волгоградка была беременна. Она объездила всех врачей и церкви, чтобы, наконец, стать мамой.

Повезло, что один из жильцов многоэтажного дома на Ополченской установил камеры наружного видеонаблюдения. Именно на них правоохранители увидели, что же произошло в ту злополучную ночь.

- Примерно в час ночи 15 октября таксист, управляя автомобилем марки «Хендай Акцент», находился во дворе многоквартирного жилого дома №61. Там он увидел возле подъезда ранее незнакомую 35-летнюю женщину, которая попросила подвезти ее за плату, - рассказали в областной прокуратуре.

Как оказалось, Ира не смогла дозвониться в домофон - все уже спали - и решила вернуться к подруге. А затем произошло страшное.

Безжалостно задушил из-за золотых украшений

Журавко сразу испытал неприязнь к беременной пассажирке. И хотя родные утверждают, что он абсолютно спокойный, адекватный семьянин, то, что произошло дальше, шокирует. Везя Ирину по трассе Р-228, таксист хладнокровно планировал убийство. Мужчина свернул в безлюдное место, остановил машину в районе 649 км автомобильной дороги «Волгоград – Саратов – Сызрань» и вытащил Ирину на улицу.

- На пустыре он несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил жертву при помощи капюшона от ее куртки. Затем он снял с потерпевшей золотые серьги, 2 цепочки, 2 подвески, 3 кольца общей стоимостью более 110 тыс. рублей, которые хранил в своем гараже, - рассказали ужасные подробности, которые выяснили следователи, в прокуратуре региона.

Затем Журавко спрятал бездыханное тело на территории в Дубовском районе и как ни в чем не бывало поехал домой, где спокойно лег спать. Полтора месяца мужчина вел себя совершенно обычно. Его супруга и дети даже не подозревали, какое чудовищное преступление совершил глава семьи.

Лишь благодаря работе опытных следователей удалось установить его личность и затем задержать.

- Личность фигуранта была установлена благодаря кропотливой работе следователей и криминалистов с изъятыми видеозаписями с камер наблюдения, на которых был зафиксирован момент, как потерпевшая садится в автомобиль осужденного. В машине обнаружен фрагмент одежды погибшей, а в гараже украшения, - уточнили в СУ СКР по Волгоградской области.

Просил переквалификации

Уголовное дело расследователи сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. На Журавко возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство), 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Когда в его гараже нашли золотые украшения, а в машине следы преступления, отпираться не было смысла. Мужчина во всем сознался и даже раскаялся, но посчитал, что его должны судить по другой статье.

Родные и близкие не могли сдержать слез. Фото: пресс-служба суда Волгоградской области.

- Насколько это возможно… я прошу прощения у родных и близких потерпевшей. Прошу суд переквалифицировать мои действия. Готов понести справедливое наказание, - сказал Александр Журавко в зале заседаний, когда ему предоставили слово.

Затем судья вынес вердикт.

- Приговором суда Журавко признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - утончили в пресс-службе облсуда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он бывший военный, служил в Чечне»: что известно о таксисте, убившем беременную пассажирку в Волгограде. Супруга таксиста не верит, что ее муж задушил беременную волгоградку и украл золото (подробнее)

«Задушил и снял все золото»: убивший волгоградку таксист был судим. Таксист выкинул тело убитой беременной пассажирки в овраг под Волгоградом (подробнее)