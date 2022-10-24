В Волгограде после поездки на такси пропала 35-летняя беременная женщина

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде вот уже полторы недели ведутся активные поиски 35-летней Ирины Богатыревой, пропавшей при странных обстоятельствах. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru подруга Наталья, волгоградка проживала с гражданским мужем, пара ждала ребенка. 14 октября Ирина вызвала такси и поехала в сторону дома. Последний раз ее видели на улице Ватутина.

- Полицейские нашли таксиста, который ее подвозил. Он высадил ее возле дома. Там же ее видела продавщица киоска. Куда потом делась – неизвестно. Как сквозь землю провалилась, - рассказала Наталья.

Рост Ирины 165 сантиметров, она худенькая, с русыми мелированными волосами, глаза карие. Была одета в черную куртку, синий спортивный костюм, светлые кеды.

Телефоны для связи: 112 или 8-800-700-54-52.