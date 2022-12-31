«Он бывший военный, служил в Чечне»: что известно о таксисте, убившем беременную пассажирку в Волгограде

Александра подозревают в убийстве беременной Ирины Богатыревой. Фото: Соцсети.

Волгоградский следком продолжает расследовать убийство 35-летней беременной Ирины Богатыревой – следователи считают, что женщину задушил 40-летний таксист. Однако супруга главного подозреваемого, которая предпочла не называть своего имени, не верит в то, что ее муж расправился над женщиной. Волгоградка рассказала сайту volgograd.kp.ru о поведении главы семьи после убийства и о его судимости за сексуальные домогательства.

ОН БЫЛ ВОЕННЫМ, ПОТОМ СТАЛ РАБОТАТЬ В ТАКСИ

- Мы с ним живем десять лет. Он прекрасный семьянин, - утверждает супруга, для которой это известие стало настоящим шоком.

Напомним, Ирину убили в ночь с 14 на 15 октября, а о задержании Александра сообщили 24 декабря. Все это время правоохранители искали пропавшую женщину. Камеры наружного видеонаблюдения, установленные жителем многоэтажного дома на улице Ополченской, засняли, как около трех часов ночи Ира села в проезжавшую мимо машину. На установление личности водителя ушла немало времени.

- Эти полтора месяца муж вел себя как обычно, - утверждает супруга. – Он работал. Я ни разу не замечала ничего странного. Мы с ним познакомились в соцсетях. Он в то время был военным, служил в Чечне. Вскоре он уволился с контрактной службы, чтобы не уезжать на долгое время в другой регион. Потом устроился в такси.

По словам женщины, Александр был заботливым отцом и мужем. Они воспитывали сына, а 7 лет назад у них появилась дочь. Как рассказала супруга подозреваемого, ее муж не проявлял агрессию.

- Он не был агрессивным. В нашем доме никто не использовал нецензурную лексику. Поэтому я в жизни не поверю, что мой муж мог совершить нечто подобное!

Волгоградка не знает, почему супруг сознался в преступлении, а потом стал отказываться от показаний. По словам супруги, Александр не пьет и не курит. Он рос в семье военных, где были дисциплина и порядок. К слову, мужчина в 2006 году был судим по статье за покушение на сексуальное домогательство.

- Там была похожая ситуация. Пьяная женщина села в такси и стала ему сильно грубить, мешала ехать. Завязалась драка. Насколько я знаю, Саша ударил ее, но пассажирка заявила о сексуальных домогательствах, чтобы вымогать деньги. Саше дали год условно. Он давно работает в такси, разных людей возит, пьяных тоже. Его трудно вывести из себя, - уверяет женщина.

На семью свалилось много бед. Многие стали проявлять открытую травлю, в том числе и в адрес маленького ребенка.

- Я не знаю, как вести дочь в школу. Мы стали жертвами травли, в том числе в соцсетях. Но в чем наша вина? Моего супруга не судили, его вина не доказана, однако ко мне подходят на улице и говорят гадости, в интернете пишут много неприятных вещей, - пожаловалась женщина.

ОФИЦИАЛЬНО

По официальной версии, в ту злосчастную ночь Ирина приехала из Городища к матери в Тракторозаводской район. Она не смогла дозвониться в домофон, мимо проезжал подозреваемый. Женщина села в такси.

- В ходе допроса 40-летний мужчина признался следователям, что на почве внезапно возникшего неприязненного отношения к женщине, он задушил ее. Кроме того, подозреваемый указал на место в Дубовском районе Волгоградской области, где скрыл тело погибшей, - сообщили в областном СК.

Сейчас волгоградец в СИЗО, его арестовали на два месяца, пока идет расследование. Он просился под домашний арест, но судья отказал в ходатайстве.

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