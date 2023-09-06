Новое имя и облик: в центре Волгограда открыли преобразившийся сквер Строителей

6 сентября сквер Строителей открыли. Фото: Юлия Данильченко

Сурский сквер сменил не только имя, но и внешний облик. От былого асфальта «волнами» с торчащими в разные стороны неухоженными деревьями не осталось и следа. Теперь это по-настоящему современное общественное пространство, где хочется среди суеты присесть на лавочке и насладиться красивым видом. С утра 6 сентября, в день официального открытия сквера Строителей, волгоградцы с огромным удовольствием осматривали сквер после реконструкции.

«Можно ноги сломать»

Все горожане помнят, каким был сквер в самом центре Волгограда в последние десятилетия. На пересечении улиц Мира и Краснознаменской, выходя из детского сада №189, женской консультации, детско-юношеского центра, Сурских бань и жилых домов волгоградцы попадали в «убитый» парк. С пятидесятых годов, а это одно из самых старейших пространств города-героя, его никто толком не ремонтировал.

Волгоградцам понравился обновленный сквер. Фото: Юлия Данильченко

Старые лавочки со облезшей краской; опасная детская площадка советских времен, на которой были вынуждены гулять малыши-дошколята; возрастные деревья, засохшие без должного ухода. А покрытие из асфальта в прямом смысле пошло «волнами» - местами из-за просевшего грунта оно сильно провалилось. Как выразился глава региона, в этом сквере «можно ноги сломать».

Собственно, губернатор Андрей Бочаров, увидев плачевное состояние парка, и поручил срочно привести его в порядок, чтобы сквер гармонично вписался в окружающее его парковое пространство - преображенные Александровский сквер, пойму реки Царица, а также ремонтируемые Комсомольский сад, цирк, кинотеатр «Победа» и уже работающий ГДЮЦ.

Напомним, что в 2022 году по итогам голосования сквер включили в программу благоустройства «Формирование комфортной городской среды».

Последнее слово за молодежью

Все старое буквально сравняли с землей, а создание проекта благоустройства нового сквера доверили молодежи. Андрей Бочаров лично встречался с архитекторами центра «ВЯЗ», которые предложили сделать простое, современное, функциональное общественное пространство. Подумали о беременных, которые посещают консультацию, о родителях, ожидающих детей у спортивного центра, о малышах прилегающего детсада.

С утра волгоградцы поспешили оценить новое общественное пространство. Фото: Юлия Данильченко

Работа закипела. Единственное, что беспокоило горожан - это массовая вырубка старых деревьев. Хоть они очевидно и нуждались в выкорчевывании, людей беспокоил вопрос - а где же прятаться от летнего зноя? Архитекторы постарались максимально озеленить сквер всевозможными деревьями и кустарниками. Да, потребуется немного времени, пока они вырастут, но и результат порадует всех - красивые ели, тополя и дубы создадут тень. К тому же, некоторые деревья заботливо и терпеливо сажали воспитанники детского сада, и делали это от всей души, чтобы «воздух был чистым».

Всю весну и лето за высоким забором грохотало. Рабочие сняли старый тротуар вдоль сквера, взялись за благоустройство вплотную. К слову, работы завершились раньше срока - чтобы успеть сделать волгоградцам подарок ко Дню города. Когда ограждения убрали, волгоградцы изумились красоте: аккуратная светлая плитка, сочный зеленый газон, молодые деревья и поливочная система, уютные лавочки и многое другое.

«Изменился до неузнаваемости»

Вечером 6 сентября состоялась торжественная церемония открытия теперь уже сквера Строителей. В общественное пространство вдохнули новую жизнь - новое имя (в честь первостроителей, которые отстраивали Сталинград), новый облик, совершенно другая атмосфера.

В сквере много зеленых насаждений и новенький газон. Выглядит очень аккуратно и радует глаз. Фото: Юлия Данильченко

- Я работаю в женской консультации, вот вышла прогуляться и подышать свежим воздухом. Очень красиво стало, сквер изменился до неузнаваемости, теперь хочется каждую свободную минуту проводить на свежем воздухе. Тут очень спокойно и хорошо, - поделилась своим мнением жительница Волгограда Наталья.

Безумно рады завершению работ и дети из детсада №189, которые, наверное, больше остальных ждали новую детскую площадку.

- Мы очень довольны, стало красиво, ярко, а главное - наши дети будут играть на безопасной площадке. Долго этого ждали. Радует, что от садика сделали дорожку к скверу. Это для нас прекрасное событие, - поделилась мамочка Екатерина.

Да и местные жители с нетерпением ожидали открытия сквера.

- Вокруг нас с утра до ночи идет «большой ремонт» - цирк, кинотеатр, Горсад, сквер. То, что Волгоград преображается, не может не радовать. Видно, что внешний облик города и комфорт людей - немаловажная задача для власти. С удовольствием будем гулять с ребенком, - высказал свое мнение житель соседнего дома Дмитрий.

Детская площадка для малышей из детсада. Фото: Юлия Данильченко

В сквере действительно изменилось все. На ровной площадке появилась крупная плитка для прогулок, также сделали специальные проезды для велосипедистов. Вдоль дорожек - красивые бронзовые миниатюры в виде универмага, храма Александра Невского, Вечного огня, точной копии пожарной каланчи. В вечернее время все это красиво сияет благодаря подсветке.

Обещанная детская площадка выполнена из эко-материалов. Малыши по достоинству оценили стилизованную строительную технику, в которую можно поиграть. Тут также есть деревянные навесы от солнца, где детвора может спрятаться от солнца в обеденное время.

Что понравилось всем - так это фонтан с гейзером и памятник строителям Волгограда от известного волгоградского скульптора Сергея Щербакова. Рядом с главным архитектором, начальником стройки и рабочим, обсуждающим генплан, можно сделать фотографии на память.