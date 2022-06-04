Губернатор Андрей Бочаров и скульптор Сергей Щербаков обсудили благоустройство Волгограда

Сергей Щербков поделился своими задумками и показал новые работы. Фото: администрация Волгоградской области

В мастерскую к известному скульптору Сергею Щербакову 4 июня пришли высокие гости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда мэр Владимир Марченко решили пообщаться с мастером про благоустройство областного центра.

Они осмотрел произведения скульптора и губернатор сделал волгоградцу неожиданное предложение – подключиться к формированию концепции Сурского сквера и в дальнейшем участвовать в развитии города.

- Сурский сквер входит в культурно-познавательный кластер, который формируется в центре города, - пояснили в администрации.

Он объединяет ДЮЦ, ремонтируемый сейчас кинотеатр «Победа», храм Александр Невского, музей «Россия моя история» и другие объекты. Свежий взгляд скульптора должен помочь в совершенствовании и актуализации этого проекта.

Напомним, Сергей Щербаков автор множества произведений. Самые известные для волгоградцев «Ангел-хранитель» в парке Саши Филиппова, «Автомобилист» на Комсомольской, памятник художнику Виктору Лосеву на набережной, «Девочка с аккордеоном» и другие.