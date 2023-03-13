«Зажарят на сковороде»: волгоградцы отреагировали на вырубку деревьев в Сурском сквере

Старые деревья пришлось вырубить, а новые к следующему лету вырасти не успеют. Фото: Юлия Данильченко

В Сурском сквере в центре Волгограда вырубили почти все деревья. Сейчас там горой лежат ветви и стволы. До масштабной реконструкции тут было много растительности, но за ней долгие годы никто не ухаживал, поэтому ничего не оставалось кроме как выкорчевать практически все зеленые насаждения «под ноль».

- Горы вырубленных деревьев. Очень много «снесли». Всю середину, весь центр. Не щадят нас. Зажарят на сковороде, - отметил общественник Сергей Островский, заглянувший на стройплощадку через высокий забор.

Сейчас Сурский сквер выглядит как пустырь. Фото: Юлия Данильченко

Однако в мэрии города-героя объяснили, почему пришлось вырубить почти все деревья.

- Перед благоустройством Сурского сквера было проведено обследование всех произрастающих здесь растений, по результатам которого выявлено, что большая часть деревьев имеет возраст 30-40 лет, при этом ряд насаждений поврежден вредителями и гнилевыми болезнями – растения фактически погибли. Чтобы предотвратить заражение существующих возрастных и планируемых к высадке деревьев, было принято решение убрать погибших 23 дерева и 9 кустарников, - прокомментировали в городской администрации.

К слову, территорию отгородили в середине зимы. На баннерах – проект будущего облика сквера. Кто помнит, раньше этот небольшой парк был в очень плачевном состоянии. Асфальт просел так, что «пошел волнами». Там можно было сломать ноги. Помимо опасных дорожек были только убитые лавочки.

Недавно власти объявили, что приведут Сурский сквер в порядок. На это потратят 57 миллионов. Территория площадью всего 9 тысяч квадратных метров, но делать придется все с нуля. В прошлом году коммунальщики перерыли местность и заменили коммуникации – всего 300 метров теплосетей.

А так он будет выглядеть после реконструкции. Фото: центр ВЯЗ.

Уже до конца текущего года подрядчик воплотят идеи архитекторов в жизнь: половину территории замостят плиткой, обновят лавочки и сделают теневые навесы. Вместо вырубленных деревьев высадят новые.

- Взамен них и в дополнение к существующим насаждениям высадят более 300 деревьев и кустарников разных пород, среди них: ель, черемуха, тополь Болле, дуб северный, клен и другие. Ассортимент будет подобран таким образом, чтобы в весенние и осенние периоды в сквере можно было наблюдать их непрерывное цветение, - уточнили в мэрии.

Для детей поставят современную и безопасную игровую площадку. В центре же сквера появятся фонтан и памятник строителям, восстановившим город после Сталинградской битвы. По задумке, монумент будет состоять из нескольких частей – стола с планом Волгограда, за которым будут сидеть архитектор, руководитель проекта и строитель.