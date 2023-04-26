«Они дают нам воздух»: в Сурском сквере Волгограда детсадовцы посадили деревья

Дошколята с радостью посадили и полили дерево в любимом сквере. Фото: Юлия Данильченко

В Сурском сквере в центре Волгограда с утра до ночи кипят работы: прогулочную зону должны преобразить в ближайшие месяцы. Ранее волгоградцы были озадачены тем, что в небольшом парке вырубили почти все деревья и летом они будут «жариться на сковороде». Но для горожан обещали сделать теневые навесы. А 26 апреля воспитанники детсада №189 пришли посадить деревья, которые через несколько лет вырастут и тоже будут спасать пешеходов от летнего зноя.

«ДЕРЕВЬЯ ДАЮТ НАМ ВОЗДУХ»

Воспитанники дошкольного учреждения и раньше сажали деревья в Сурском сквере. До масштабной реконструкции на территории этого парка находилась детская площадка. Правда, за долгие десятилетия ее ни разу не ремонтировали, только красили своими силами, поэтому без слез на нее невозможно было смотреть. Но после благоустройства дети смогут играть на новой детской площадке, которая будет сделана из дерева акации.

Дети и раньше сажали в парке деревья. Фото: Юлия Данильченко

Сегодня дети были очень рады, что приняли участие в озеленении их любимого, пусть и изменившегося до неузнаваемости парка. Они с радостью узнали высаженные ими ранее клен и сирень Победы, которые, к счастью, не пришлось выкорчевывать в отличие от старых, заболевших растений. Мальчики и девочки посадили липу и заботливо полили дерево.

К делу подошли ответственно - принесли лопатки и лейки. Фото: Юлия Данильченко

- Мы сажали и поливали деревья, чтобы нам было чем дышать, потому что деревья нам дают воздух. Деревья приносят пользу и они красивые, - поделились радостные детсадовцы.

БЛАГОУСТРОЯТ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

Для растительности предусмотрели поливочную систему. Частично ее уже установили.

В сквере продолжаются работы по благоустройству. Фото: Юлия Данильченко

- Все мы долгое время мечтали о том, чтобы этот сквер был приведен в порядок. Подрядчик активно приступил к реализации проекта. Пока идем в срок. Если не помешают погодные условия, сквер будет сдан в конце июля. Сейчас идет озеленение, - прокомментировал руководитель МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский.

Всего высадят более 300 деревьев и кустарников. Фото: Юлия Данильченко

Напомним, благоустройство обойдется бюджету в более чем 70 миллионов рублей. Работы выполняет ООО «Волгаинвестстрой». Проект разрабатывали архитекторы Центра ВЯЗ. Согласно задумке, сквер станет частью пешего маршрута, пролегающего от поймы реки Царицы к Александровскому саду.

- На данный момент идет этап реализации концепции благоустройства Сурского сквера. Высаживаются деревья в соответствии с планом, проложены все дорожки, сделаны все оси и заложены площадки под будущие объекты благоустройства. Здесь будут располагаться детская площадка, фонтан, малые архитектурные формы, освещение, - добавили авторы проекта.