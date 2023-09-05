Обещают ведущий курорт России: в Волгограде подписали соглашение о развитии туризма на Сарпинском и Голодном

Такие варианты развития Сарпинского предлагали архитекторы Фото: Екатерина СИМОХИНА

5 сентября в Волгограде было подписано трехстороннее соглашение по созданию историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский-Голодный. Договор подписали администрации региона и города, а также ЗАО «Лидер». Власти уверены, что будущий центр отдыха станет новой визитной карточкой Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, реализованная мечта поколений волгоградцев обеспечит конкуренцию ведущим курортам страны.

- Это поэтапное создание в географическом центре города-героя Волгограда на самой крупной в Европе речной островной системе уникальной рекреационной площадки — курортной территории для людей самых разных возрастов, для любителей активного и семейного отдыха, а также современной инфраструктуры для людей, проживающих на островной системе, - заявил губернатор Андрей Бочаров.

Ранее были определены основные направления реализации проекта. Теперь будет детально изучен мировой опыт, предстоит обсудить предложения и составить конкретные проектные решения. На первом этапе развития инвестиции в будущий комплекс составят 1 миллиард рублей.

Планируется построить дороги, инженерные коммуникации, рекреационную, деловую, спортивную, культурно-досуговую зоны. Уточняется, что будут использоваться энергоэффективных технологий и технологий нулевого потребления для максимально бережного отношения к природе.

Напомним, идея развития центры отдыха и досуга на островах Сарпинский и Голодном в Волгограде обсуждается давно. Архитекторы центра «ВЯЗ» уже предлагали губернатору свои варианты преображения на островной части города. Среди предложений фигурировали кемпинги, глэмбинги, пляжи, квартал плавучих домов, гольф-клуб, аквапарк, экоферма и многое другое. Уделят вниманию при создании грандиозного комплекса и патриотизму. Андрей Бочаров в декабре прошлого года отметил, что на Сарпинском появится центр семейного и детского отдыха с целью патриотического воспитания. Проект уже был одобрен правительством и президентом России.

Сейчас на Сарпинский и Голодный можно добраться только на речных трамвайчиках или лодках. На прошлой неделе было анонсировано строительство моста в районе улицы Автомобилистов в Советском районе. Островная часть окружена Волгой и воложкой, чтобы был настоящий курорт, необходимы пляжи, тем более места для них очень много. Вот только минувшим летом Роспотребнадзор так и не дал разрешение на открытие зоны отдыха у воды на Сарпинском. Наверное, через несколько лет для пляжей препятствий создавать не будут.