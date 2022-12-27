В создание патриотцентра на Сарпинском в Волгограде вложат 120 миллиардов

Ранее молодые архитекторы планировали превратить Сарпинский в модный курорт с эко- и панорамными отелями. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на острове Сарпинском появится центр семейного и детского отдыха с целью патриотического воспитания россиян. Проект одобрен правительством, Президентом, которые готовы помочь с финансированием. Обойдется развитие туристической и патриотической инфраструктуры на самом большом речном острове в 100-120 млрд. рублей. О будущем Сарпинского на прямой линии рассказал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

- Место уникальное. Есть хороший проект, который связан с патриотическим воспитанием: создание на Сарпинском центра детского и семейного центра отдыха с элементами дополнительного образования, - пояснил губернатор.

Если раньше шла речь о том, чтобы превратить Сарпинский место современного пляжного отдыха с модными панорамными отелями и канатной дорогой, гольф-клубами и аквапарком, то теперь здесь решили рассказывать об истории Сталинграда. На острове появятся филиалы детских оздоровительных лагерей и учреждений дополнительного образования.

- В рамках поручения Президента мы работаем с Правительством России: 7 декабря заключено соглашение по созданию мастер-плана и перспективного плана развития этой территории. Общий объем финансирования – порядка 100-120 млрд руб. Планируется использовать как государственные средства, так и частные инвестиции, - объяснил Бочаров.

Волгоградцы вместе с тем получат новую инфраструктуру. Губернатор рассказал, что после реализации проекта добраться до Красноармейского района можно будет за 15-20 минут. Ранее у властей была идея связать Красноармейский и Ворошиловский районы двумя мостами на остров Сарпинский.

- Волгоград получит новый элемент развития на десятилетия вперед, - уверяет губернатор.