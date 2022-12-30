В Волгограде электротранспорт передали в концессии

30 декабря стало известно, что электротранспорт Волгограда все же передадут в концессии. Фото: Эдуард Пальгунов

30 декабря стало известно, что электротранспорт Волгограда все же передадут в концессии. Несколько дней назад Минтранс РФ одобрил проект передачи трамваев, а перед Новым годом муниципалитет заключил соглашение с дочерней компанией «Волгоградоблэлектро» - «ЭлектроТранспортПлюс». Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Разговоры о том, что развитием электротранспорта займется частное предприятие, начались недавно. Были споры, однако необходимость обновления подвижного состава, линии скоростного трамвая и реконструкции путей станет реальнее с привлечением инвестиций. А для участия в госпрограмме в рамках пилотного инфраструктурного проекта обязательным условием было муниципально-частное партнерство. При этом бюджет города многомиллиардные траты не затронут. Весь транспорт останется в собственности муниципалитета. При несоблюдении условий соглашения власти города-героя могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.

- С учетом привлечения федеральных инвестиций, собственных средств и льготных кредитов компания с госучастием планирует направить на развитие трамвайного парка и сопутствующей инфраструктуры порядка 12 млрд. рублей, - отметили в мэрии.

На эти деньги планируют обновить пути на Ангарском, по маршруту №3, 4 и на других участках – всего 43 километра. Концессионер закупит 31 единицу электротранспорта, приведет в порядок подземные станции СТ. Но все будет происходить поэтапно.

- В течение первых пяти лет инвестору предстоит завершить реконструкцию наземной части линии скоростного трамвая от Землянского до площади Титова, построить новую линию СТ от конечной станции «ВгТЗ» до Тракторостроителей, приобрести 62 новых трамвайных вагона, провести работы по капремонту и реконструкции других трамвайный путей, нуждающихся в обновлении, - уточнили в городской администрации.

Отметим, что АО «ЭлетроТранспорт Плюс» - 100% дочернее предприятие «Волгоградоблэлектро», 85% акций которого принадлежат региону.

- По сути трамвайная инфраструктура передается в оперативное управление от муниципального предприятия в государственное, - пояснили в администрации. - Предметом концессионного соглашения является только трамвайное хозяйство, обеспечение работы троллейбусного парка и соответствующей инфраструктуры по-прежнему будет возложено на МУП «МЭТ».