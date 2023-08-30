В Волгограде на Марийском путепроводе уложили новое трамвайное полотно

Кадр с видео администрации Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда на Марийском путепроводе завершились основные работы по ремонту трамвайного полотна. Подрядчик уложил новые рельсы и шпалы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, в ближайшее время транспортное предприятие приступит к обязательной обкатке. После этого будет возобновлено движение трамваев №11 по привычному маршруту.

Было смонтировано трамвайное полотно протяженностью 100 метров в однопутном направлении. Сейчас подходят к концу работы по укреплению рельсов и шпал.

- Асфальтирование межрельсового пространства будет проведено вместе с укладкой нового покрытия на путепроводе, - отметили в мэрии.

Трамваи №11 в обычных границах запустят в сентябре, при этом дата пока не уточняется. Сейчас электротранспорт ходит от резервного кольца на улице Марийской до остановки «Каустик». Для частичной замены трамваев с 8 августа начал ходить бесплатный автобус №11к.

Напомним, для автомобилей Марийский путепровод из-за реконструкции закрыли с 1 марта. Работы по обновлению моста должны завершиться осенью.