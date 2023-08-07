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НовостиОбщество7 августа 2023 12:43

В Волгограде с 9 августа сократят маршрут трамвая №11

Трамваи №11 частично заменят бесплатным маршрутом автобусов в Волгограде
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео администрации Волгограда

Кадр с видео администрации Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда с 9 августа будет сокращен маршрут трамвая №11. Он перестанет заходить на Марийский путепровод из-за продолжающегося ремонта. В среду начнется перекладка рельсошпальной решетки. Из-за этого трамвай №11 будет частично заменен автобусом №11к. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии Волгограда.

С 9 августа трамвай №11 будет ходить от резервного кольца по ул. Марийской до остановки АО «Каустик». Для пересадки на мосту будет организован специальный пешеходный коридор. Автобус №11к пустят на маршрут уже 8 августа, проезд в нем будет бесплатным.

Возобновится трамвайное движение по Марийскому путепроводу в сентябре.

Напомним, мост в Красноармейском районе из-за ремонта закрыли для машин с 1 марта. Планировалось, что для автомобилей его откроют осенью 2024 года. Однако были приняты технические решения, которые позволят запустить движение по путепроводу уже этой осенью.

- Работы на других элементах путепровода, не требующие ограничения движения, продолжатся в соответствии со сроками муниципального контракта, - отметили в мэрии.