Хирург возглавит мотопарад на байк-шоу в Волгограде. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Байк-шоу 2023 в Волгограде пройдет 12 августа. Ночные волки спустя 10 лет привезут в город-герой программу «Ангелы Победы» в честь 80-летия Сталинградской Победы. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу мероприятий байк-шоу в Волгограде 12 августа 2023 года и в Волжском 13 августа.

Байк шоу Волгоград 2023 - полная программа мероприятий

Одним из главных мероприятий в программе байк-шоу 2023 в Волгограде 12 августа станет мотопарад. Сбор колонны из сотен мотоциклистов начнется в 13.30 на площади Дзержинского у бывшего Тракторного завода. Старт – в 14.45. Эта часть программы не зрелищная. С Тракторного сотни байкеров поедут по Первой продольной в общем потоке к железнодорожному вокзалу, где уже будет на что посмотреть.

12 августа 2023 в 16.00 байк-шоу 2023 в Волгограде начнется у фонтана «Детский хоровод» на Привокзальной площади. Там устроят показ уникальной исторической техники, также в программе выступления спортивных и музыкальных коллективов. Будет сотни хористов. От вокзала мотоколонна двинется на Мамаев курган, где на 17.00 запланировано возложение цветов в память о защитниках Сталинграда. Ночные воли подарят храму Всех Святых иконы Казанской Божией Матери и святого воина Феодора Ушакова. Также на главной высоте России пройдет концерт - споют Татьяна Королева и Валерий Патрик. После мотоциклисты отправятся к музею-панораме.

Кульминация байк-шоу 2023 в Волгограде начнется 12 августа в 19.45 на улице Советской у стен музея-панорамы «Сталинградская битва». Программу «Ангелы Победы» Ночные волки назвали русской контратакой у мельницы Гергардта. Ангелами, так назвали красноармейцев-защитников Сталинграда, покажут при помощи воздушных полетов артистов цирка. К панораме уже привезли масштабные декорации – качели и копию фонтана «Детский хоровод», которая будет взмывать на 15-метровую высоту. Сопровождать шоу будут спецэффекты, пиротехническое шоу, музыка и слова, написанные специально к этому дню. Продлится программа около 40 минут, после можно пообщаться с байкерами, посмотреть из мотоциклы. По завершении концерта передадут помощь тем. Кто сейчас исполняет свой воинский долг в зоне СВО.

Кто из звезд выступит на байк-шоу в Волгограде 12 августа 2023

Специальными гостями байк-шоу 2023 в Волгограде 12 августа станут известный пианист, народный артист России Юрий Розум, рок-исполнительница Юлия Чичерина, хор Московского метрополитена, а также хор «Гуляй душа» из Севастополя. На Мамаевом кургане выступят солист ансамбля имени Александрова Татьяна Королева и Валерий Патрик.

Перекрытие дорог во время байк-шоу в Волгограде 12 августа 2023

Дороги у музея-панорамы «Сталинградская битва» на время кульминации байк-шоу 2023 в Волгограде 12 августа перекроют. В списке улиц на перекрытие дорог – улица Советская и прилегающие.

Байк шоу в Волжском 13 августа 2023 - программа мероприятий

Второй день байк-шоу 2023 пройдет уже в Волжском. 13 августа мотоколонна поедет из Волгограда в 18.30 от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. В 19.30 в ДК Октябрь покажут фильм «Русский Реактор», рядом развернется интерактивная выставка техники - ретроавтомобилей и байков.

- Привезём к концертному залу нашу эксклюзивную технику прошлой эпохи, которой пока нет в Сталинграде. А для детей будет доставлен наш сказочный автомобиль Волк, - рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).