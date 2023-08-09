Крутила музыку круглые сутки, с ребенком не гуляла: что известно о матери, которая заморила голодом 9-месячного малыша в Волгограде

На личной страницы многодетной матери - идиллия и семейное счастье. ФОТО: соцсети

24-летняя мать, проживающая в Краснооктябрьском районе Волгограда, уморила голодом своего 9-месячного сына, оставив его одного в испепеляющую жару в закрытой квартире. Спустя 4 дня тело ребенка обнаружила бабушка. Мать задержали, возбудили уголовное дело. В город из зоны СВО вызвали отца. Пока правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, корреспондент «КП-Волгоград» отправился в дом, где проживала горе-мамаша. Собрали все, что известно о трагедии и семье.

Что известно о семье, где мать заморила голодом 9-месячного сына

Трагедия произошла в одной из квартир дома №3 по улице Автомагистральной - девятиэтажка стоит в окружении частного сектора, рядом кладбище. Здесь, по словам соседей, семья поселилась в сентябре прошлого года. Переехали из Палласовки. Муж Елены (имя изменено – прим. Ред) отправился в зону проведения специальной военной операции и появлялся дома нечасто, женщина жила одна. Помимо младенца, которому не исполнилось года, 24-летняя мать растила еще двоих старших детей от прошлого брака – мальчика и девочку, но их жильцы многоэтажки никогда не видели. Собственно, как и саму многодетную мать с коляской на улице.

Соседи с содроганием вспоминают "счастливую мать ангелочков" Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Впечатление она о себе оставила, конечно, незабываемое, - говорят соседи. - Включит музыку на полную громкость и крутит всю ночь, а это на весь стояк - от первого до 9 этажа слышно. Людям спать надо, а у нее веселье. Разговаривали, предупреждали, что вызовем участкового – бесполезно. А потом как-то к нам нагрянули правоохранительные органы, не по этому вопросу, она увидела, видимо, испугалась, стало гораздо тише.

Музыкой Елена перекрывала и крики младенца. Как говорит одна из соседок – не услышать плач маленького ребенка было невозможно. Но, как будто специально, каждый раз при любой реакции малыша она увеличивала громкость.

- К ней постоянно ходили подружки с огромными пакетами – вспоминает соседка. - Но бабушка ее сидела как-то на лавочке у подъезда, мы общались, она заверяла, что их девочка не пьет. Не знаю, что уж они там делали, после таких встреч на лестничной клетке появлялись пакеты с мусором, она его просто за дверь выставляла. Мы постоянно ругались – ну неужели сложно дойти до мусоропровода, он же на лестничной клетке находится, а эти залежи не только мешали проходу, но еще и зловонно пахли.

Родственники горе-мамаши не открывают дверь Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Трупный запах в доме появился давно

Зловонные запахи жильцы заметили за несколько дней до того, как стало известно о трагедии, но грешили на забитый мусоропровод или же на нечистоплотность соседки.

- Уж не знаю, как обстоят дела на самом деле, но уже с 4 августа мы чуть ли не задыхались от запаха. Не могли понять, откуда источник вони, думали, что просто мусор давно не вывозили. А 7 августа сюда пришли следователи, и мы узнали обо всем,- поделились соседи.

7 августа в закрытой квартире тело обезвоженного мертвого младенца обнаружила бабушка. Задержанная Елена рассказала правоохранительным органам, что последний раз она кормила ребенка 3 августа, а затем поехала отдыхать в Красноармейский район, откуда по непонятным причинам не могла добраться домой несколько дней подряд. На допросе следователей горе-мать не скрывала, что хотела убить грудничка.

В этой многоэтажке жила девушка с ребенком Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Сейчас квартира, где произошла трагедия, не пустует. По словам соседей, сюда приехали мама и бабушка Елены, прибыл даже из зоны специальной военной операции муж, однако дверь никто не открывает.

В соцсетях матери-убийцы идиллия и любовь

А вот на личных страницах в соцсетях Елены царит идиллия. Она признается в любви своим детям и мужу (хотя, возможно, и не ему). Постит полезные рецепты, стихи и цитаты о любви, а также многочисленные фото сына и дочери. О младшем ребенке нет даже малейшего упоминания.

Страница пестрит такими цитатами: «Каждый ребенок приходит в своё время. Принимайте уроки своих детей с любовью и благодарностью», «Может быть, я не богатая в деньгах, но я богатая в тех вещах, которые за деньги купить нельзя – это мои дети», «Дети - это счастье, а без счастья - жить нельзя».

5 и 6 августа на личной странице Елены появлялись посты и стихи, посвященные любовным отношениям. Только чуть позже там появилась запись с растерянным смайликом и сердечком: «7.08.23. Не забуду».

Сейчас следователи выясняют где была и что делала мать, пока ее крохотный ребенок умирал без еды и воды. Органы опеки инициировали вопрос об изъятии у Елены двух старших детей и лишении ее родительских прав. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

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