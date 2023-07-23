В Волгограде блогерша из Самары «потрогала» грудь Родины-матери

Блогерша решила попиариться на главной высоте России. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В социальных сетях сотни россиян обсуждают скандальное видео блогерши из Самары Алены Агафоновой, которая «потрогала» грудь «Родины-матери». Эпатажная девушка, приехавшая в Волгоград, сняла на видео определенную область монумента, до которой якобы дотрагивается пальцем. При этом девушка произносила странные звуки и после выходки легла на газоне на братской могиле, где захоронены сотни солдат. Люди отреагировали категорично - в адрес девушки посыпались возмущенные комментарии. Многие считают скульптуру на главной высоте России святыней.

«Проблема патриотического воспитания нашей молодёжи выходит на новый уровень. 23 летняя Алёна Агафонова из Самары посчитала смешными и уместными свои действия по отношению к памятнику-мемориалу», - прокомментировал автор телеграм-канала ТалипоV Online Z, который успел сохранить эту видеозапись из запрещенной в РФ соцсети.

Только в телеграме пост посмотрели порядка 63 тысяч человек, которые оставили тысячи дизлайков. Стоит отметить, что пользователи не ждут какого-то наказания для блогерши, но ожидают публичных извинений за необдуманный поступок.

«У меня только вопрос: неужели в Самаре учителя в школе, а потом в институте не смогли Алёне привить чувство уважения к подвигу наших дедов?» - вопрошает автор поста.

На девушку сразу же возбудили уголовное дело (осквернение мест захоронения).

Это далеко не первый случай, когда туристы оскорбляют памятные места Волгограда. Буквально пару недель назад пьяный 23-летний турист забрался на постамент Родины-матери и матерился. В начале месяца 15-летний подросток из Ярославля прикурил от Вечного огня в центре города-героя. А весной 35-летняя москвичка демонстративно на глазах у стражей порядка сожгла там цветы и сумку