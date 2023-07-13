В Волгограде пьяный 23-летний турист забрался на постамент Родины-матери и матерился

Молодой турист залез на плиту скульптуры и громко ругался. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очередной турист выразил неуважение к памятникам павшим воинам, защищавшим Сталинград. 12 июля на главной высоте России полицейские, задержали 23-летнего парня из Майкопа, который залез на плиту известной на весь мир скульптуры «Родина-мать зовет» и начал громко материться. Сие действие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек был сильно пьян.

- Молодой человек находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и забрался на плиту скульптуры «Родина-мать зовет!», - уточнили в полиции региона.

Туриста доставили в отдел полиции, где он попытался объяснить свое поведение. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел загадать желание, дотронувшись до скульптуры. На него составили протокол на по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Районный суд решил, что хулигану будет уместно подумать о своем поведении в местах не столь отдаленных. Его арестовали на 10 суток.

Напомним, 3 июля 15-летний подросток из Ярославля решил прикурить сигарету от Вечного огня. В апреле этого года 35-летняя туристка там же демонстративно на глазах у стражей порядка сожгла цветы и сумку