На «Яндекс. Карты» появились обозначения платных парковок в Волгограде

Места будущих платных парковок уже можно посмотреть в приложении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На картах Волгограда в известном приложении появились первые обозначения платных парковок. Весь Центральный и Ворошиловский районы исполосованы синими линиями, которые обозначают будущие платные парковочные места. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на приложение Яндекс.Карты.

На карте рядом с каждой синей линией находится значок паркинга - «Р», - который при ближайшем рассмотрении меняются на стоимость часовой парковки. Пока они везде неизменно показывают 0 рублей, поскольку точные цены не установлены.

Напомним, что 21 июня 2023 года, депутаты городской Думы на очередном заседании приняли документ об организации в Волгограде единого парковочного пространства. Позже в региональном парламенте уже задумались о том, чтобы ввести платные парковки в нескольких муниципалитетах.