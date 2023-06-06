В Волгограде предлагают в 2,5 раза увеличить штраф за парковку на газоне

Парковка на газоне будет обходиться волгоградцам дороже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты городской Думы Волгограда 6 июня направили в облдуму законодательную инициативу о внесении изменений в региональный кодекс об административной ответственности. Парламентарии предлагают ужесточить наказание и увеличить сумму штрафа за проезд и парковку на зеленых зонах в 2,5 раза. Разработал документ департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, сообщили в гордуме.

- Накануне проект одобрили депутаты профильного комитета по гордумы по дорожному хозяйству и транспорту. Дальнейшее решение – за областными законодателями, – рассказали в гордуме.

Так, полномочия чиновников районных администраций и их подведомственных учреждений предлагают расширить, чтобы те могли составлять протоколы о нарушениях. Плюс к этому ввести ответственность за неуплату за размещение транспорта на парковках, расположенных на автодорогах общего пользования. Размер штрафа за проезд и стоянку на зеленой зоне увеличить с 1000 до 2500 рублей. Фиксировать это нарушение предлагают фото- и киносъемкой, видеозаписью.

- Как показывает изученный опыт других городов, там, где штрафы выше – нарушений фиксируется на порядок меньше, – отмечают в гордуме.

Конечно, тысяча рублей возможного штрафа волгоградских автомобилистов не останавливает. Тем более, что оставить машину зачастую просто негде. По мнению депутата гордумы Ильи Кравченко, влияет на количество нарушений не размер штрафа, а неотвратимость наказания.

- Конечно, чудаков, паркующихся на газонах, штрафовать необходимо, но как обычно есть нюанс - во многих дворах еще нет благоустройства и непонятно, где дорога, а где газон. Да и парковочных мест нет, как факта. В связи с этим буду выносить на заседание предложение о четком разграничении территорий и определении механизмов оспаривания штрафов. Под это дело неплохо было бы и планировать ремонты внутридомовых территорий с учетом создания дополнительных парковочных мест, – рассказал депутат.