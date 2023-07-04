В Волгограде планируют продлить скоростной трамвай до ГЭС

На Красном укладывают новые шпалы путей скоростного трамвая Фото: Эдуард Пальгунов

Губернатор Андрей Бочаров 4 июля ознакомился с ходом реконструкции линии скоростного трамвая в Волгограде. Во время инспекции глава региона объявил старт масштабной модернизации электротранспорта. В частности, в планах – продление линии скоростного трамвая до Волжской ГЭС. Какие еще изменения ожидают волгоградский электротранспорт, узнал корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Работы идут до "Баррикад", где остановился предыдущий этап реконструкции Фото: Эдуард Пальгунов

6 КМ В 2023 ГОДУ, 9 КМ – В 2024

В Волгограде 2 года назад завершилось обновление путей на участке СТ между ВГТЗ и больницей Ильича. Сроки неоднократно срывались, объем работ сокращался. Теперь же после горького опыта новый этап обновления линии скоростного трамвая идет по планам, без срывов. Работы проводятся в рамках концессионного соглашения между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Обновляется 15-километровый участок от «Больницы Ильича» до ТРЦ «Европа Сити Молл». Из-за реконструкции пришлось полностью остановить движение скоростных трамваев.

Работы идут согласно графикам Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы понимаем, что работы вызывают определенные трудности и неудобства для жителей, которые привыкли использовать скоростной трамвай. Но мы в полном объеме заменили его автобусами и троллейбусами. Людей просим потерпеть, надеюсь, они относятся с пониманием, – отметил Андрей Бочаров.

Новые рельсы и шпалы позволят двигаться скоростным трамваям плавно Фото: Эдуард Пальгунов

Из 15 километров в этом году приведут в порядок 6 – до 39-й Гвардейской, в следующем – 9 километров. После демонтажа старых путей рабочие укладывают шпалы, в ближайшее время будут доставлены рельсы, которые смонтируют без швов. Такой способ позволит трамваям двигаться плавно, без толчков, немного увеличится скорость. На пересечениях с автомобильными дорогами рельсы не будут выпирать, облегчив жизнь подвескам машин, то же самое сделают и в местах, где трамвайные пути переходят пешеходы, чтобы люди не спотыкались.

Скоро здесь будут рельсы и шпалы Фото: Эдуард Пальгунов

- Прорабатываются все остановочные комплексы, чтобы они были удобными, с полным набором информации, чтобы человек понимал, на какой станции он может пересесть на другой транспорт, - добавил мэр Волгограда Владимир Марченко.

Вот так сейчас приходится переходить трамвайные пути напротив "Баррикад". Под ноги нужно смотреть внимательнее. Фото: Эдуард Пальгунов

В СЕНТЯБРЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАТСЯ ПО НОЧАМ

Основные работы на 6-километровом участке завершатся к сентябрю, что позволит открыть движение скоростных трамваев. Рабочие продолжат трудиться в ночные смены. Реконструкция проводится в рамках масштабной программы по модернизации всего электротранспорта Волгограда.

- Объем финансовых средств, направленных только на модернизацию скоростного трамвая и части трамвайного пути, составляет порядка 12 миллиардов рублей. В комплекс работ входит замена рельсового покрытия на бесшовное, закупка современного подвижного состава, обновление инфраструктуры — тяговых подстанций, кабелей, благоустройство территорий, обустройство заграждений для обеспечения безопасности граждан, - рассказал губернатор.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ ОТ ГЭС

Также будет построена новая линия СТ до Спартановки – это порядка пяти километров. А в планах – продление скоростного трамвая до Волжской ГЭС.

- Сегодня идут изыскательные работы, по итогам которых в конце года мы окончательно примем решение, - прокомментировал строительство линии СТ до ГЭС Андрей Бочаров.

В Волгограде в будущем можно будет увидеть скоростной трамвай от ГЭС Фото: Эдуард Пальгунов

ТРАНСПОРТ БУДЕТ ОБНОВЛЕН ПОЛНОСТЬЮ

Все работы, связанные со скоростным трамваем, должны завершиться до 2028 года. В комплекс входят реконструкция депо, 11 тяговых подстанций и питающих линий, заменена эскалаторов на подземных станциях.

Программа модернизации электротранспорта предусматривает полное обновление подвижного состава. Все старые троллейбусы будут заменены на транспорт с автономным ходом – это 112 единиц, часть из которых уже возит волгоградцев. Другие поступят в город партиями в следующем году. Проводится закупка электробусов для маршрута «Родниковая долина – ж/д вокзал». Еще в планах – приобретение 196 автобусов. Что касается трамваев, то в 2024 году в Волгограде появятся 50 новых односекционных и 12 трехсекционных единиц.