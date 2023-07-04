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Общество4 июля 2023 8:56

В Волгограде планируют продлить скоростной трамвай до ГЭС

В городе объявили масштабную модернизацию электротранспорта
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На Красном укладывают новые шпалы путей скоростного трамвая

На Красном укладывают новые шпалы путей скоростного трамвая

Фото: Эдуард Пальгунов

Губернатор Андрей Бочаров 4 июля ознакомился с ходом реконструкции линии скоростного трамвая в Волгограде. Во время инспекции глава региона объявил старт масштабной модернизации электротранспорта. В частности, в планах – продление линии скоростного трамвая до Волжской ГЭС. Какие еще изменения ожидают волгоградский электротранспорт, узнал корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Работы идут до "Баррикад", где остановился предыдущий этап реконструкции

Работы идут до "Баррикад", где остановился предыдущий этап реконструкции

Фото: Эдуард Пальгунов

6 КМ В 2023 ГОДУ, 9 КМ – В 2024

В Волгограде 2 года назад завершилось обновление путей на участке СТ между ВГТЗ и больницей Ильича. Сроки неоднократно срывались, объем работ сокращался. Теперь же после горького опыта новый этап обновления линии скоростного трамвая идет по планам, без срывов. Работы проводятся в рамках концессионного соглашения между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Обновляется 15-километровый участок от «Больницы Ильича» до ТРЦ «Европа Сити Молл». Из-за реконструкции пришлось полностью остановить движение скоростных трамваев.

Работы идут согласно графикам

Работы идут согласно графикам

Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы понимаем, что работы вызывают определенные трудности и неудобства для жителей, которые привыкли использовать скоростной трамвай. Но мы в полном объеме заменили его автобусами и троллейбусами. Людей просим потерпеть, надеюсь, они относятся с пониманием, – отметил Андрей Бочаров.

Новые рельсы и шпалы позволят двигаться скоростным трамваям плавно

Новые рельсы и шпалы позволят двигаться скоростным трамваям плавно

Фото: Эдуард Пальгунов

Из 15 километров в этом году приведут в порядок 6 – до 39-й Гвардейской, в следующем – 9 километров. После демонтажа старых путей рабочие укладывают шпалы, в ближайшее время будут доставлены рельсы, которые смонтируют без швов. Такой способ позволит трамваям двигаться плавно, без толчков, немного увеличится скорость. На пересечениях с автомобильными дорогами рельсы не будут выпирать, облегчив жизнь подвескам машин, то же самое сделают и в местах, где трамвайные пути переходят пешеходы, чтобы люди не спотыкались.

Скоро здесь будут рельсы и шпалы

Скоро здесь будут рельсы и шпалы

Фото: Эдуард Пальгунов

- Прорабатываются все остановочные комплексы, чтобы они были удобными, с полным набором информации, чтобы человек понимал, на какой станции он может пересесть на другой транспорт, - добавил мэр Волгограда Владимир Марченко.

Вот так сейчас приходится переходить трамвайные пути напротив "Баррикад". Под ноги нужно смотреть внимательнее.

Вот так сейчас приходится переходить трамвайные пути напротив "Баррикад". Под ноги нужно смотреть внимательнее.

Фото: Эдуард Пальгунов

В СЕНТЯБРЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАТСЯ ПО НОЧАМ

Основные работы на 6-километровом участке завершатся к сентябрю, что позволит открыть движение скоростных трамваев. Рабочие продолжат трудиться в ночные смены. Реконструкция проводится в рамках масштабной программы по модернизации всего электротранспорта Волгограда.

- Объем финансовых средств, направленных только на модернизацию скоростного трамвая и части трамвайного пути, составляет порядка 12 миллиардов рублей. В комплекс работ входит замена рельсового покрытия на бесшовное, закупка современного подвижного состава, обновление инфраструктуры — тяговых подстанций, кабелей, благоустройство территорий, обустройство заграждений для обеспечения безопасности граждан, - рассказал губернатор.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ ОТ ГЭС

Также будет построена новая линия СТ до Спартановки – это порядка пяти километров. А в планах – продление скоростного трамвая до Волжской ГЭС.

- Сегодня идут изыскательные работы, по итогам которых в конце года мы окончательно примем решение, - прокомментировал строительство линии СТ до ГЭС Андрей Бочаров.

В Волгограде в будущем можно будет увидеть скоростной трамвай от ГЭС

В Волгограде в будущем можно будет увидеть скоростной трамвай от ГЭС

Фото: Эдуард Пальгунов

ТРАНСПОРТ БУДЕТ ОБНОВЛЕН ПОЛНОСТЬЮ

Все работы, связанные со скоростным трамваем, должны завершиться до 2028 года. В комплекс входят реконструкция депо, 11 тяговых подстанций и питающих линий, заменена эскалаторов на подземных станциях.

Программа модернизации электротранспорта предусматривает полное обновление подвижного состава. Все старые троллейбусы будут заменены на транспорт с автономным ходом – это 112 единиц, часть из которых уже возит волгоградцев. Другие поступят в город партиями в следующем году. Проводится закупка электробусов для маршрута «Родниковая долина – ж/д вокзал». Еще в планах – приобретение 196 автобусов. Что касается трамваев, то в 2024 году в Волгограде появятся 50 новых односекционных и 12 трехсекционных единиц.

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