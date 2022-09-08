В Волгограде студенты политеха подготовят проект реконструкции и расширения линии скоростного трамвая

Определился подрядчик, который подготовит проект реконструкции и расширения линии СТ Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядчика проведения инженерных изысканий и подготовки проекта реконструкции линии скоростного трамвая. Победителем торгов стал ВолгГТУ. Об этом рассказали в администрации Волгограда. Вуз сделает необходимую документацию по обновлению участка между остановкой «Завод Баррикады» и улицей Землянского, а также расширению трамвайных путей до улицы Михайлова.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, университет оценил работы в 45 миллионов рублей. Начальная цена торгов составляла почти 64 миллиона рублей. Всего было подано две заявки для участия в аукционе.

- Проект реконструкции должен предусматривать замену рельсошпальной решетки с устройством бесшовного пути, контактной сети, систем водоотведения и видеонаблюдения, строительство новой тяговой подстанции, а также обустройство остановочных площадок, - отметили в мэрии.

Также подрядчик проведет инженерные изыскания и разработает проект продления линии СТ от станции «ВГТЗ» до улицы Михайлова, где должно появиться новое разворотное кольцо. Участок путей в 2 километра пройдет по улице Тракторостроителей. Проект должен быть готов к 31 марта 2023 года.

Напомним, прошлой осенью в Волгограде завершилось обновлении линии скоростного трамвая между конечной станцией «ВГТЗ» и остановкой «Стадион Монолит». Работы были выполнены с нарушением сроков.