В Волгограде с 26 июня до осени полностью остановят скоростной трамвай

Скоростной трамвай остановят с 26 июня на несколько месяцев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы, которые привыкли передвигаться по городу на скоростном трамвае, в шоке. С 26 июня 2023 года линию СТ полностью остановят. Подрядчик завершил основной этап реконструкции на перегоне между «Заводом Баррикады» и «Гимназия №14». Работы продолжатся на участке до «39-й Гвардейской». Пустить скоростной трамвай обещают к осени, а пока на Первой продольной его заменят троллейбусы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Проведение работ невозможно без временной приостановки движения трамваев, поэтому с 26 июня линию СТ на период реконструкции полностью заменят троллейбусные маршруты, следующие по Первой продольной магистрали, - рассказали в администрации города.

Пока на участке СТ между «Заводом Баррикады» и «Гимназией №14» роют котлован на месте шпал. Туда укладывают подушку из геотекстиля и песка. После сверху лягут новые рельсы и шпалы. Уложат их по современной бесшовной технологии. Так что трамваи будут ходить плавно и давать меньше вибраций и шума. Такие же работы планируют провести на всем протяжении линии СТ. Пока готов участок от ВГТЗ до Баррикад.

Фанатов скоростного чиновники успокаивают: летом пассажиров в общественном транспорте меньше всего. Многие в отпусках, у студентов и школьников каникулы. Так что неудобств горожане испытают меньше, чем в другое время года. К тому же МУП «Метроэлектротранс» выпустит на маршруты №8а и №10а дополнительные троллейбусы. Плюс к этому организует дополнительный маршрут по Первой продольной. Утром и по вечерам с 26 июня будут и автобусные спецрейсы от гостиницы «Старт» до ж/д вокзала.