В Волгограде 12 июня ограничат продажу алкоголя: полный список адресов

Ограничения на продажу алкоголя распространяются не на все магазины и не на весь день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 12 июня 2023 года, в Волгограде отметят День России почти во всех районах города. В связи с этим, в местах проведения массовых праздничных мероприятий будет введен временный запрет на продажу алкогольной продукции. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу города-героя, купить горячительные напитки нельзя будет также в магазинах, которые находятся поблизости с местами проведения праздника.

Полный список адресов, где будут проводиться мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России 12 июня 2023 года в Волгограде, а также введен запрет на продажу алкоголя:

Краснооктябрьский район: пересечение улиц имени маршала Еременко и проспекта Металлургов с 11.00 по 12.00;

Кировский район: парк «50 лет Октября» с 18.00 до 20.00;

Ворошиловский район: сквер имени Саши Филиппова с 17.00 по 19.00;

Центральный район:

Верхняя терраса Центральной Набережной у фонтана «Искусство» с 12.00 по 20.00;

Нижняя терраса Центральной Набережной с 13.00 до 17.00;

Комсомольский сад с 17.00 по 18.00;

Центральный парк культуры и отдыха с 11.00 до 13.00;

Дзержинский район: парк «Семейный» (ул. 8-й Воздушной Армии) с 17.00 по 18.00.

Напомним, что ограничения на продажу алкоголя не распространяются на рестораны, кафе и другие места общественного питания.

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