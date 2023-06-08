День России 2023 в Волгограде отметят с известными блогерами и салютом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе мероприятий на День России в Волгограде 12 июня 2023 – фестиваль «Блогеры России», хедлайнерами которого станут певица Нюша и блогеры Тима Акимов и Роман Каграманов, квесты, акции, мастер-классы, концерты и праздничный салют в ЦПКиО. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу мероприятий на День России в Волгограде 12 июня 2023 года.

День России в Волгограде 2023 - полная программа мероприятий

10 июня 2023 в 16.00 в Амфитеатре на нижней террасе центральной набережной Волгограда пройдет посвященная Всемирному дню вязания акция «Теплый город». В программе - мастер-классы и выставка, коллективное вязание и концерт.

День России в Волгограде 12 июня 2023 года в 11.00 начнут отмечать в ЦПКиО. Концерт откроет программу праздничных мероприятий на верхней террасе Центральной набережной в 12.00, а вокруг фонтана «Искусство» появится аллея оживших скульптур. В 17.30 здесь будут танцы, завершит вечер концерт местных коллективов.

Кто из звезд выступит на День России в Волгограде 2023

Звездный блогерский десант приедет в Волгоград на фестиваль в День России 12 июня 2023 года. На нижней террасе Центральной набережной с 12.00 до 17.00 будут идти автограф-сессии, мастер-классы. Из звезд на сцене выступят певица Нюша, а также известные блогеры Тима Акимов и Роман Каграманов.

Салют на День России в Волгограде 2023

Салют на День России в Волгограде 12 июня 2023 года прогремит в ЦПКиО. Начнется праздничный фейерверк в Центральном парке культуры и отдыха в 22.00.

Как отметят праздник на День России в районах Волгограда 2023

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

9 июня 2023 в 17.00 – концерт в ДК поселка Водстрой

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

9 июня 2023 в 17.30 – концерт в парке Гагарина

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

9 июня 2023 в 16.00 – концерт у МЦ «Родина»

12 июня 2023 с 11.00 до 13.00 – праздник в ЦПКиО

12 июня 2023 с 12.00 до 20.00 – праздник на верхней террасе Центральной набережной

12 июня 2023 с 13.00 до 17.00 – звездный фестиваль «Блогеры России» на нижней террасе Центральной набережной Волгограда

12 июня 2023 в 17.00 – флэшмоб в Комсомольском саду

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

9 июня 2023 в 17.00 – акция в парке Семейном

12 июня 2023 с 10.00 до 14.00 – музыкальный автопробег

12 июня 2023 в 17.00 – вечер танцев в парке Семейном

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

12 июня 2023 с 17.00 до 19.00 – праздник в сквере Саши Филиппова

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

9 июня 2023 с 17.00 до 20.00 – праздник в ДК района

КИРОВСКИЙ РАЙОН

12 июня 2023 с 18.00 до 20.00 – концерт в парке 50-лет Октября

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

9 июня 2023 с 17.00 до 19.00 – концерт на бульваре Энгельса

Учтите, что Нулевую продольную и улицу Чуйкова на весь день перекроют. При этом общественный транспорт будет ходить после салюта чаще и дольше. В местах проведения праздника запретят продавать алкоголь.