После салюта транспорт пустят в усиленном режиме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стало известно, как будет работать на День России 12 июня 2023 года общественный транспорт в Волгограде. После праздничного салюта трамваи и троллейбусы изменят режим работы и будут ходить по особому расписанию, чтобы развезти всех по домам после салюта, сообщили в мэрии.

Скоростной трамвай в День России 12 июня 2023 года в Волгограде будет весь день ходить с интервалом в 7 минут. В последний рейс от «ЦПКиО» СТ отправится в 22.30 в сторону «Ельшанки» и в 23.05 – до «Стадиона «Монолит».

Раз в 15 минут в День России 12 июня 2023 года в Волгограде после салюта будут ходить трамваи №2, №4 и №10, а также троллейбусы №8а, №9 и №15а.

Учтите, что Нулевую продольную и улицу Чуйкова на весь день перекроют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нюша, Тима Акимов, Роман Каграманов и салют: куда сходить на День России в Волгограде 2023