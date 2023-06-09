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НовостиОбщество9 июня 2023 15:38

Какие дороги перекроют в Волгограде 12 июня 2023

В Волгограде 12 июня перекроют дороги на День России
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дороги на набережной перекроют.

Дороги на набережной перекроют.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде на День России 12 июня 2023 года на весь день перекроют дороги в центре, где пройдут праздничные мероприятия, сообщили в администрации города.

Так, с 7.00 до 21.00 12 июня перекроют для автомобильного транспорта часть Нулевой продольной магистрали от улицы Калинина до улицы Комсомольской. Пешеходной на время подготовки и самого праздника станет и улица Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской.

При этом общественный транспорт будет ходить после салюта чаще и дольше. Но коснется это только троллейбусов и трамваев.

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