Износ отдельных сетей превышает 100%: в Волгограде проверят состояние всех коммуникаций ЖКХ

В Волгограде объявили масштабную проверку коммунальных сетей Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Андрей Бочаров 6 июня провел совещание по вопросам развития ЖКХ. Основной темой обсуждения стало состояние коммунального хозяйства Волгограда. Глава региона заявил, что местами ситуация с сетями критически сложная, и поставил задачу провести оценку функционирования систем ЖКХ в областном центре. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Ситуация с системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Волгограда является, мягко скажем, непростой, а на отдельных участках — критически сложной, так как износ отдельных сетей превышает 100%, - подчеркнул Андрей Бочаров.

В ближайшее время специалисты должны начать оценивать состояние коммунальных сетей, после чего предложить варианты их ремонта и модернизации. Предложения войдут в 10-летнюю программу развития Волгограда. Было обещано, что работы будут проводиться не только на деньги жителей, планируется использовать различные источники, в том числе бюджетные деньги.

- Знаю, точно понимаю, что проводить модернизацию систем ЖКХ в настоящее время только за счет средств граждан и тарифов нельзя, - отметил губернатор. - Объективное, реальное, а не надуманное понимание и оценка технического состояния, работоспособности систем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Волгограда позволят более качественно планировать наши мероприятия по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры города, созданию объектов социально-экономической сферы.

Во многих местах коммунальные сети почти полностью износились, а где-то вместо коллекторов – только туннели, которые были образованы стоками. Это грозит серьезными коммунальными ЧП. А Волгоград только осенью ощутил на себе крупную аварию на коллекторе в пойме реки Царица. Пришлось проложить новый обводной коллектор, перекопав парк. Мелкие коммунальные аварии в городе случаются по несколько раз в неделю.

Формирование программы модернизации ЖКХ будет проходить открыто для жителей без утаивания проблем, которые могут вскрыться при проведении оценки систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Для контроля работ будет создан общественный совет, в который войдут эксперты, специалисты отрасли, депутаты и общественники.

Напомним, в апреле сменился учредитель «Концессий тепло- и водоснабжения». ЗАО «Лидер» сложил с себя полномочия, компания перешла под управление «Волгоградоблэлектро» и «Корпорации развития Волгоградской области».