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Происшествия30 мая 2023 6:45

Сожжение венков на Вечном огне в Волгоградской области попало на видео

Полиция разыскивает подозреваемого
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Несколько дней назад в городе Камышин Волгоградской области обезобразили Вечный огонь Братской могилы. Акт вандализма попал на камеру видеонаблюдения. Неизвестный мужчина подошел к Вечному огню в сквере Воинской славы и сжег в нем стоявшие венки. Полицейские разыскивают подозреваемого, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Осквернение Вечного огня Братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, произошло около 23.00 27 мая. Местные жители сообщали, что из-за сожжения венков и цветов был испорчен фасад мемориала. МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

К сожалению, подобные происшествия в Волгоградской области случаются регулярно. В середине мая в Волгограде женщина сожгла в Вечном огне возложенные рядом цветы, а затем свою сумку. Ее арестовали на 15 суток. В начале апреля пьяный турист решил прикурить от Вечного огня на Аллее Героев областного центра.

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