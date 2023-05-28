Видео момента смертельного ДТП с врезавшейся в столб маршруткой в Волгограде опубликовало МВД

Маршутка превратилась в груду мусора Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП с врезавшейся в столб маршруткой на Второй продольной в Советском районе. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru на видео заметно, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и влетел в столб, явных предпосылок для аварии не было.

Авария произошла накануне, 27 мая, вечером, в начале восьмого на Университетском проспекте. Водитель маршрутки №23А на Peugeot внезапно вырулил с проезжей части и протаранил столб напротив автобусной остановки «Зеленое кольцо». Он в это время был не на маршруте. В салоне находились его родственники и знакомые.

Сам водитель вел себя странно – он шатался, от него пахло алкоголем, однако в употреблении спиртных напитков мужчина так и не признался. Теперь его ждет медосвидетельствование на состояние опьянения.

В результате аварии 26-летний пассажир маршрутки скончался на месте происшествия, еще двое - 26-летняя женщина и 41-летний мужчина - в больнице. Мужчина в тяжелом состоянии.

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