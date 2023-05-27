Пострадавшего в ДТП с маршруткой мужчину спасают врачи в Волгограде

Кадр видео с места смертельного ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пострадавшего в смертельном ДТП с маршруткой в Советском районе 41-летнего мужчину спасают врачи в Волгограде. Также травмы средней тяжести получила 26-летняя женщина. Оба находятся в клинической больнице скорой помощи, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- В результате ДТП в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи госпитализированы двое пострадавших, женщина 26 лет, состояние средней степени тяжести, мужчина, 41 год, состояние тяжёлое, – рассказали в облздраве.

Напомним, маршрутку, водитель которой вез в салоне друзей и родственников, попала в ДТП на «Зеленом кольце». Микроавтобус протаранил столб, половину салона намотало на опору ЛЭП. Один пассажир погиб на месте, двое пострадали. Сейчас полицейские проверяют, был ли водитель пьян. На дороге он вел себя неадекватно.