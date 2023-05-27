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НовостиПроисшествия27 мая 2023 20:06

«Запах алкоголя откуда? Облился»: видео опроса водителя маршрутки после смертельного ДТП в Волгограде

Видео опроса водителя маршрутки после смертельного ДТП в Волгограде опубликовало МВД
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В ДТП один погиб, двое пострадали.

В ДТП один погиб, двое пострадали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Видео опроса водителя маршрутки, который устроил вечером 27 мая смертельное ДТП на Университетском проспекте, опубликовал Главк МВД по Волгоградской области. Мужчина, который был за рулем микроавтобуса, врезавшегося в столб, на дороге вел себя неадекватно, на опросе тоже. Его отправили на медицинское освидетельствование на предмет проспиртованности, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Поясните, откуда вы ехали? Со СХИ? – спрашивает водителя сотрудник полиции. В ответ тот кивает.

- Прежде, чем сесть за руль, выпивали что-нибудь?

- Нет.

- Ничего не выпивали? А запах алкоголя откуда?

- Облился.

- А то, что на ногах не стоите, это отчего?

- Мне плохо.

Напомним, вечером 27 мая водитель «Пежо» странным образом свернул с дороги и врезался в столб. Микроавтобус разорвало на части. В салоне ехали друзья и родные водителя. Одни из них погиб на месте ДТП, двое в больнице. За жизнь мужчины-пассажира борются врачи.