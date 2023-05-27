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Происшествия27 мая 2023 17:32

В Волгограде маршрутка протаранила столб: погиб пассажир микроавтобуса, двое пострадали

В Волгограде 27 мая погиб пассажир врезавшейся в столб маршрутки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Микроавтобус превратился в груду железа.

Микроавтобус превратился в груду железа.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП с маршруткой произошло вечером 27 мая 2023 года на Второй Продольной магистрали в Советском районе Волгограда. В начале восьмого на Университетском проспекте водитель микроавтобуса Peugeot протаранил столб напротив автобусной остановки «Зеленое кольцо». Он в это время был не на маршруте. На месте ДТП погиб пассажир, еще двое сильно пострадали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском главке МВД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, его ждет медосвидетельствование на состояние опьянения.

- Водитель, управляя микроавтобусом «Пежо» (не на маршруте), не справился с управлением и совершил наезд на линию опоры электропередач, – рассказали в ведомстве.

Половину салона просто смяло.

Половину салона просто смяло.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Микроавтобус превратился в груду железа. Весь перед и полсалона всмятку. На месте аварии погиб мужчина, который был пассажиром врезавшегося в столб микроавтобуса. В салоне ехали родственники и знакомые водителя. Еще двое получили травмы, им оказали помощь медики. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.

Половина осталась цела.

Половина осталась цела.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

41-летний пассажир микроавтобуса в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики больницы скорой помощи. 26-летняя женщина получила травмы средней тяжести.

На видео опроса, которое опубликовало МВД, водитель неадекватен.

- Запах алкоголя откуда?

- Облился.

- А то, что на ногах не стоите, это отчего?

- Мне плохо.

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