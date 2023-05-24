В Волгограде заключили контракт на поставку 20 электробусов

В Волгограде заключили контракт на поставку электробусов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде все-таки появятся электробусы. МУП «Метроэлектротранс» заключило договор на поставку 20 единиц транспорта производства «КамАЗ». Контракт как с поставщиком подписан с ООО «Автобусный – Центр Столица» из Татарстана. Компания поставит электробусы в Волгоград, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Поставка электробусов обойдется в 919 миллионов рублей. На них будут потрачены деньги из федерального центра.

- Электротранспорт приобретается за счет целевой безвозвратной федеральной субсидии, выделяемой в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», входящей в нацпроект «Безопасные качественные дороги», - отметили в мэрии.

Электробусы будут поставляться партиями до 27 октября 2023 года. Транспорт должен соответствовать ряду требований. Электробусы должны быть новыми, развивать скорость до 70 километров в час, держать заряд батарей не менее 80 километров, иметь пандусы, USB-разъемами для зарядки гаджетов, терминалы для бескондукторной оплаты проезда.

Новый транспорт планируют пустить в Волгограде на маршрут «Родниковая Долина – ж/д вокзал». В депо и на конечной остановке в Советском районе будут установлены зарядные станции, были объявлены на торги на их поставку за 89,7 млн рублей.

Отметим, аукцион на поставку 20 электробусов был объявлен в апреле. Однако к окончанию подачи заявок на торги, к 26 апреля, ни одна компания не откликнулась. Тем не менее, 24 мая контракт на поставку 20 электробусов был заключен с ООО «Автобусный – Центр Столица».