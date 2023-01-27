В Волгограде к осени появится маршрут электробуса №5а

Электробус в городе обкатывали совсем недавно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К осени в Волгограде появится новый маршрут №5а «Родниковая Долина – железнодорожный вокзал», перевозить пассажиров на котором будут новенькие электробусы. Гибридные машины должны выйти на улицы города позднее 1 сентября 2023 года. Еще один автобус №15 свяжет Родниковую долину с «Химзаводом». Такие изменения предусмотрены в проекте документа планирования пассажирских перевозок, опубликованном мэрией, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, электробус будет ездить из нового микрорайона на вокзал Волгоград-1 по маршруту: улицы Степанищева, Д. Джабаева, Василевского, Петровского, Просвирова, Петровского, затем по проспекту Университетский и через улицы Автомобилистов, Электролесовскую, Рабоче-Крестьянскую, проспект Ленина, Порт-Саида и Коммунистическую.

Автобус №15 пойдет из Родниковой долины до «Химзавода» по улицам Степанищева, Д. Джабаева, Василевского, Петровского, Просвирова, по проспекту Университетсткому, далее по улицам 64-й Армии, Колосовой, Лимоновой, Тополевой, Писемского, затем по переулку Печатный через улицу Шумилова на Химзаводскую.

Оба маршрута будет обслуживать транспорт большой вместимости. Электробусы на улицах города совсем недавно уже обкатывали, не исключено, что они будут именно такими. Напомним, электробус может развивать скорость до 70 километров в час. Выглядит он как обычный автобус, но под крышей расположена батарея. При полном заряде запас хода около 50 километров.

Еще одним изменением на транспорте станет передача трамваев в концессию. Инвестор начнет обслуживать городские маршруты не раньше марта.

Все эти планы власти заявляли уже давно.