В Волгограде готовы потратить 89,7 млн рублей на зарядные станции для электробусов

В Волгограде хотят закупить зарядные станции для электробусов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде объявили аукцион для выбора подрядчика, который сделает поставку ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Заказчиком выступает МУП «Метроэлектротранс».

Начальная цена контракта составляет 89,7 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. Эти деньги пойдут на 4 ультрабыстрых зарядных станций. 3 из них будут с возможностью единовременного заряда одного электробуса, еще одна должна предусматривать одновременную зарядку шести электробусов.

Компания, которая победит на торгах, обязана поставить зарядные станции до 15 октября 2023 года. Они будут находиться в депо и на конечной остановке планируемого маршрута электробусов «Родниковая Долина» - «Ж/д вокзал».

Отметим, в Волгограде в данный момент нет ни одного электробуса. Прошлой осенью электрический общественный транспорт в тестовом режиме курсировал по разным маршрутам в течение нескольких дней. В апреле был объявлен аукцион на покупку 20 электробусов почти за 1 миллиард рублей. Однако торги не состоялись, на них не было подано ни одной заявки.