В Волгограде закупают 20 электробусов на 960 млн рублей

В прошлом году в Волгограде тестировали уже второй электробус. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К осени 2023 года на дорогах Волгограда появится 20 электробусов стоимостью почти миллиард рублей. Власти объявили электронный аукцион по определению подрядчика, который поставит новый транспорт для МУП «Метроэлектротранс». Максимальная цена контракта – 959 миллионов 966 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Средства на покупку нашли за счет федеральной субсидии, рассказали в мэрии.

- Электротранспорт приобретается за счет целевой безвозвратной федеральной субсидии, выделяемой в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - пояснили в администрации Волгограда.

До этого в Волгоград тестировали электробусы двух разных производителей. Последний бегал по дорогам в прошлом году. Согласно документам, новые электробусы должны разгоняться до 70 километров в час, а аккумуляторной батареи ему должно хватать минимум на 80 километров. В салоне должны быть пандусы, USB-разъемы для подзарядки гаджетов, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Помимо самих машин власти закупают зарядные станции.

Ездить первые волгоградские электробусы будут по маршруту микрорайон «Родниковая Долина» - железнодорожный вокзал. Зарядки для машин поставят на конечной в новом микрорайоне и в депо.

Плюс к этому в город к осени поступят еще 54 троллейбуса с возможностью автономного хода.