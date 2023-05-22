Мы так играем: в Волгограде треш-стример жестоко избил в прямом эфире девушку

Скандальный блогер снова взялся за старое - на этот раз он избил девушку. Фото: скрин с видео стрима.

22 мая полиция снова инициировала проверку в отношении треш-стримера из Волгограда Павла Прокудина, который на этот раз ради хайпа жестоко избил в прямом эфире девушку. Зрители блогера записали жуткие кадры истязания. Волгоградец держал девушку и наносил удары по лицу, пока та вырывалась и слезно просила о помощи.

Однако, когда опубликованными видео заинтересовалась полиция, девушка отказалась писать заявление на обидчика.

«Мы так играем», - пояснила она.

К слову, это не первая «жертва» Прокудина. Ранее он в прямом эфире избивал мать и бабушку. Но каждый раз его привлекали лишь к административной ответственности, потому что женщины точно также выгораживали родственника.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в настоящий момент полицейскими Красноармейского района организована проверка по факту агрессивных действий со стороны мужчины.

- Сотрудники полиции опросят установленного участника произошедшего и его знакомую. По окончании проверки будет принято обоснованное решение, - уточнили в полиции региона.

Добавим, что Прокудина привлекали по статье 6.1.1 КоАП РФ – он провел за решеткой всего 10 суток и после этого продолжил свои жуткие стримы ради популярности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградский треш-стример избил в прямом эфире мать и бабушку. Тиктокером занимается полиция (подробнее)

Треш-стримера из Волгограда за избиение матери и бабушки в прямом эфире арестовали на 10 суток. Полиция составила на Павла Прокудина административный материал по статье "Побои" (подробнее)

«Это все демовщина»: в Волгограде треш-стример угрожал убить девушку в прямом эфире. В Волгограде полиция задержала треш-стримера, угрожавшего в прямом эфире убить девушку (подробнее)