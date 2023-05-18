«Это все демовщина»: в Волгограде треш-стример угрожал убить девушку в прямом эфире

Мучителя девушки задержали у него дома Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая история, холодящая душу, произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 18 мая. В прямой эфир одной социальной сети вышел 31-летний молодой человек, во время которого говорил странные вещи и грозился убить свою подругу из пистолета, аргументируя это тем, что в девушку вселился демон. К счастью, правоохранительные органы незамедлительно отреагировали и задержали потерявшего связь с реальностью волгоградца. «КП-Волгоград» всю официальную информацию об этом случае.

Необычное зрелище увидели волгоградцы, подписанные на аккаунт 31-летнего волгоградца Анатолия Осипова. Молодой человек во время прямого эфира вел максимально странно – называл себя Богом, крестился и говорит несуразицу.

- Я ваш бог. Православные, я за вас, - путанно говорил Анатолий. - Запад, теряйся, я иду за тобой. Я пришел вас всех съесть.

В квартире также были найдены патроны Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Но больше всего зрителей этого странного экспиренса поразил вид спутницы стримера, которая присутствовала в видео. Девушка, которой по ее же словам было 18 лет, была вся в крови, безропотно слушала своего мучителя и даже никак не отреагировала, когда к ее голове молодой человек подставил дуло пистолета. По его словам, таким образом, он пытался из девушки изгнать демона.

- Сейчас я показываю вам всем. Вот это все - это бесовщина. Вот они у меня попадут в ад обязательно... Мой брат, который мне названивает, мои друзья, которые названивают - это все демонщина. Я один, - объяснял свои действия парень.

Найденный пневматический пистолет оказался зарегистрированным Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградцы, следившие за стримом, не смогли долго выдержать подобного зрелища и обратились в полицию. Адрес проведения сеанса экзорцизма назвала сама жертва во время прямого эфира – улица Высокая, 18А, - после этого полиции не составило труда найти местонахождения мучителя и несчастной девушки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 18-летняя пленница была отправлена в медицинское учреждение с многочисленными травмами, треш-стример задержан. Из квартиры изъят зарегистрированный пневматический пистолет.

Следственный отдел по Краснооктябрьскому району возбудил уголовное дело. По данным пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области, 31-летний молодой человек подозревается в совершении преступлений по статьям «незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия», а также «покушение на убийство».