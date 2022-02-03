Треш-стримера из Волгограда за избиение матери и бабушки в прямом эфире арестовали на 10 суток

Павел Прокудин подумает о своем поведении в камере. Фото: из архива героя публикации.

В четверг, 3 февраля, Красноармейский райсуд Волгограда отправил 27-летнего треш-стримера Павла Прокудина в тюрьму за избиение бабушки и матери в прямом эфире в TikTok. Скандальное видео увидела вся страна. Блогера уже арестовали. За решеткой он пробудет 10 суток.

Напомним, сразу после инцидента, который попал в СМИ, полиция организовала проверку. Вообще избитые женщины не собирались писать заявление на сына и внука – бил он их не в первый раз. Но дать пояснения стражам порядка все-таки пришлось. В итоге, как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, полицейские опросили женщин и приняли заявление от матери видеоблогера.

Стример в прямом эфире избил бабушку и мать. Фото: скрин с видео.

На волгоградца составили административный протокол по статье «Побои» (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Минимальное наказание – штраф или арест от 10 до 15 суток. Суд решил, что стримеру нужно подумать над своим поведением в камере, и дать родственницам передышку от его агрессивных прямых эфиров.

- 3 февраля мужчина был задержан по месту жительства участковым уполномоченным и доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный материал. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, - пояснили в региональном Главке МВД.

Бабушка, которая воспитывала Прокудина, отказалась писать заявление, в отличие от матери. Хотя и та в итоге не стала сотрудничать с полицейскими и не прошла судмедэкспертизу. Сам стример явно обижен на бросившую его родительницу.

- Мама всю мою жизнь употребляла при мне. Она меня никогда не любила, ненавидела. Я всегда сидел голодный. И я зарабатываю на эфире в TikTok, потому что образование она мне не дала, - рассказал тиктокер.

Напомним, сам конфликт начался из-за того, что женщина вмешалась в прямой эфир сына. Он отреагировал агрессивно – набросился на нее с кулаками. В драку вмешалась пожилая бабушка. Трансляция продолжалась, многие успели записать ее. Это уже второй скандал Прокудина перед аудиторией, которая его смотрит. В своих эфирах он поет, танцует, его даже сравнивают с некоторыми звездами.

Стоит отметить, что сейчас у стримера пустая страница – практически весь контент он удалил. Зато подписчиков стало в разы больше (с 6 К до 26К). Один из роликов набрал миллион просмотров.

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