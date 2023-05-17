Массовая драка в Жилгородке Волгограда попала на видео

Кадр с видео Ивана Серебрякова

В Волгограде произошла очередная массовая драка. Стычка вечером 16 мая случилась в Жилгородке и попала на камеры видеонаблюдения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что в битве «стенка на стенку» принимали участие не менее десяти человек, возможно, подростки. А началась она с распыления баллончика в лицо.

Драка произошла у подъезда дома №11 на улице Ессентукской. Прохожие пытались угомонить хулиганов, которые вокруг никого не замечали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали сайту volgograd.kp.ru, что полиция устанавливает обстоятельства конфликта в Дзержинском районе.

- Полицейские установили, что между двумя группами молодых людей на бытовой почве произошел словесный конфликт, переросший в драку, - отметили в Главке МВД.

Один из участников драки обратился за помощью медиков с травмами, но от госпитализации отказался.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, принимавшие участие в конфликтах, - добавили в региональной полиции.

Отметим, это уже не первый случай массовых драк в Волгограде и области в 2023 году. В январе на Спартановке устроили месиво подростки, двое школьникам потребовалась медицинская помощь. В городе Петров Вал Камышинского района в апреле столкнулись две группы мужчин, в ходе чего была разбита и перевернута «Лада», но никто не обратился ни в полицию, ни в больницу. И уже в мае в Волгограде за вечер случились сразу две массовые драки: сначала у «Ворошиловского торгового центра», затем в Советском районе.