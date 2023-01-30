В Волгограде на видео попала массовая драка с двумя избитыми подростками

В полицию обратились мамы двоих избитых школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде вечером 29 января двое подростков пострадали в массовой драке. Побоище произошло в Тракторозаводском районе во дворе дома №10 по улице Николая Отрады. В полицию обратились мамы двоих избитых 15-летних школьников.

В социальных сетях появились кадры драки во дворе дома №10 по улице Николая Отрады на Спартанвоке. В ней приняли участие около 20 человек. Побоище продлилось буквально несколько секунд. Она попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как двоих молодых людей повалили на землю и стали бить ногами и руками. После этого толпа убежала, а двоим пострадавшим подросткам помогли встать на ноги прохожие.

Драка попала на камеру видеонаблюдения. Кадр с видео t.me/vlg_sos

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицию на место драки не вызывали. В дежурную часть обратились две женщины. Они попросили привлечь к ответственности неизвестных, которые нанесли травмы их сыновьям. Известно, что один 15-летний подросток оказался в больнице Фишера в Волжском, другой его ровесник с родителями от госпитализации отказался.

- Проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе регионального Главка МВД.