Под Волгоградом цыгане устроили массовую драку и разбили машину

Участники конфликта не стали писать заявление в полицию. Фото: Александр ПАНОВ

В городе Петров Вал Камышинского района между цыганами и местными жителями произошла массовая драка. Две группы мужчин столкнулись на улице. Очевидцы засняли, как неизвестные разбивают белую «Ладу Приору» битами и прыгают по крыше автомобиля. В итоге машину перевернули.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, конфликт между жителями города действительно был. По данному факту была вызвана полиция, однако ни одна из сторон не стала писать заявление. Что стало причиной конфликта также неизвестно. Обе стороны решили урегулировать спор без участия сотрудников правоохранительных органов. О пострадавших не сообщается.