В Волгограде за вечер произошли две массовые межнациональные драки

Кадр с видео Виктора Моисеева

В четверг сразу в двух районах Волгограда произошли массовые драки. Молодые люди вечером 4 мая устроили буквально бойню стенку на стенку. Очевидцы смогли снять потасовки на видео, опубликовав их в социальных сетях. По словам горожан, это были межнациональные разборки. Сначала драка была у Ворошиловского торгового центра, затем побоище увидели жители Советского района рядом с авторынком.

«А как вы проводите вечер?», «Я думала, этим уже никто не занимается, разбираются либо на словах, либо один на один», «Сразу детство вспомнилось», «Вот делать людям нечего» - комментировали жители Волгограда драки в социальных сетях, без иронии не обошлось. Однако было не до смеха. Некоторые горожане слышали выстрелы, видели, чтобы участники конфликтов использовали камни.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию поступили сообщения о конфликтных ситуациях между группами граждан, произошедших на территории Ворошиловского и Советского районов областного центра.

- На место были направлены наряды полиции, однако участники конфликта скрылись в одном случае до прибытия сотрудников, а во втором - увидев патрульные автомобили, - отметили в региональном Главке МВД.

Сейчас полицейские устанавливают личности и разыскивают участников массовых драк, известны только двое – они обратились в больницу, получив травмы во время побоища.

- В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительной информации, конфликты носят бытовой характер, - добавили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, в январе в Волгограде, на Спартановке, произошла массовая драка среди подростков. В ней схлестнулись порядка 20 человек.