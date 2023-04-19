В мэрии Волгограда рассказали, что будет с «убитой» велодорожкой на Центральной набережной

Упав в такие глубокие ямы, из ни можно не выбраться Фото: Екатерина СИМОХИНА

Центральную набережную Волгограда называют визитной карточкой города-героя, только местами она оставляет не самое приятное впечатление. Благоустройство на верхней террасе проходило всего несколько лет назад. Однако очень быстро после работ начались проблемы с тротуарной плиткой и покрытием велодорожки. Зона для велосипедистов выглядит ужасно – она вся в ямах, ухабах, появились проплешины. В мэрии Волгограда рассказали сайту volgograd.kp.ru, что будет с велодорожкой на верхней террасе.

Не велодорожка, а полоса испытаний Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чиновники обещают привести все в порядок не первый год. Сначала они уверяли, что подрядчик благоустройства все исправит по гарантии. Были обещания, что покрытие велодорожки восстановят к концу 2021 года. Только «Приволжтрансстрой» отказался что-либо восстанавливать. В прошлом году ко Дню города планировались работы, но результатов не видно. На дворе 2023-й, а волгоградцы и туристы – пешком и на велосипедах – вынуждены обходить и объезжать глубокие ямы. Теперь в городской администрации сообщили, что будет вестись поиск нового подрядчика для восстановления велосипедной зоны.

- В настоящее время администрацией Центрального района ведется подготовка конкурсной документации для размещения аукциона на выполнение восстановительных работ на велодорожке, - отметили в мэрии.